Das Bundeskabinett hat den Haushaltsentwurf für 2021 gebilligt. Dieser sieht neue Schulden in Höhe von rund 96 Milliarden Euro vor. Dafür soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse auch im kommenden Jahr ausgesetzt werden. Das Finanzministerium begründet dies mit den hohen Kosten in der Corona-Krise. So sind die Ausgaben durch Konjunktur- und Hilfspakete gestiegen, gleichzeitig sinken die Steuereinnahmen. Der Haushaltsentwurf sieht Milliardeninvestitionen in Straßen und Schienenwege, in den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft und etwa in die Kinderbetreuung vor. Der Bundestag soll den Haushalt im Dezember beschließen.