Den Hausärzten kann es nicht schnell genug gehen, wenn's ums Impfen geht. Doch die Empfehlung der Länder-Gesundheitsminister sieht anders aus: Frühestens Mitte April soll es losgehen. Keine gute Idee, finden die Ärzte.

Jeder Tag zählt, sagt Ulrich Weigert, der Chef des Deutschen Hausärzteverbands. Er ist überzeugt, dass es mit dem Impfen in Deutschland deutlich schneller gehen könnte, wenn die Hausärzte endlich in das Geschehen eingreifen dürften. Das sie über Monate nicht in die Impfstrategie einbezogen wurden, sei "ein Versäumnis aller erster Ordnung", so Weigert. 30.000 Hausärztinnen und Hausärzte stünden bereit.

Ähnliches ist auch von den Zahnarztpraxen zu hören. Auch sie signalisierten erneut ihre Bereitschaft bei Test und Impfmaßnahmen zu unterstützen. Als approbierte Ärzte seien Zahnärzte grundsätzlich dazu befähigt, Impfungen durchzuführen, so der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, Wolfgang Eßer.

Impfstart in den Praxen erst ab Mitte April, möglicherweise sogar später

Doch die Politik hat zumindest bis zum April noch andere Pläne: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen mit den Corona-Impfungen in den Praxen erst Anfang bis Mitte April beginnen - die Woche vom 19. April sei der späteste Termin, heißt es. Als Grund nennen die Gesundheitsminister die immer noch zu geringen Impfstoffmengen, die in Deutschland zur Verfügung stünden. Zuerst müssten damit die Impfzentren versorgt werden.

Liefermengen für Impfzentren sollen nicht gefährdet werden

Konkret bestehen die Länder darauf, dass die Impfzentren weiterhin mindestens 2,25 Millionen Impfdosen pro Woche erhalten sollen. Das ist auch dem Landrat im Ostalbkreis Joachim Bläse (CDU) wichtig. In dem Landkreis hat gerade ein Pilotprojekt begonnen, das den Impfstoff mit Hilfe mobiler Teams aus den Impfzentren an die Impfberechtigten bringt.

Ob die Empfehlungen der Gesundheitsminister über den Impfstart in den Praxen aber auch wirklich so umgesetzt werden, wie am Mittwoch vereinbart, ist allerdings noch nicht sicher. Die endgültige Entscheidung soll erst bei einer Bund-Länder-Schalte immerhin zeitnah fallen. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert wird die Runde noch vor dem nächsten offiziellen Treffen, das am 22. März stattfindet, zusammenkommen.

Diskussion um Impfpriorisierung nimmt an Fahrt auf

Ein weiterer strittiger Punkt zwischen Ärzteschaft und Politik ist die Impfreihenfolge. So besteht der Hausärzteverband darauf, dass die Ärzte flexibel mit der Verordnung umgehen dürfen sollen: als Leitlinie zur Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten, aber nicht als starres Korsett, so Hausärzteverbandschef Weigeldt.

"Wir wissen, wer wie alt ist, welche Erkrankungen hat und haben zumeist auch einen Überblick über die beruflichen Hintergründe. Springt einer ab, rufen wir den nächsten Berechtigten auf der Liste an. So einfach ist das." Hausärzteverbands-Vorsitzender Ulrich Weigeldt

Aufweichung der Impfreihenfolge kann zu Ungerechtigkeiten führen

Doch es gibt auch entschiedene Kritiker einer Aufweichung der Impfpriorisierung. Wenn jede Hausärztin und Hausarzt selbst entescheiden könne, wer wann geimpft würde, entstehe bundesweit möglicherweise eine Art Flickenteppich bei der Impfreihenfolge, ist beispielsweise der Medizinethiker Joachim Bold überzeugt. Der Wissenschaftler an der Uni Freiburg warnte im Gespräch mit SWR vor einer Ungleichbehandlung.