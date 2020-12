Sei Freitag ist klar, wer in Deutschland wann gegen das Coronavirus geimpft werden soll. Hausärzte sind dabei nicht in der ersten Gruppe. Der baden-württembergische Hausärzteverband findet das skandalös.

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, Dr. Berthold Dietsche sagte im SWR, er habe seinen Augen nicht trauen wollen, als er die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission gelesen habe: "Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Hausärztinnen und Hausärzte seit neun Monaten an der vordersten Front der Corona-Bekämpfung stehen."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Freitag die Verordnung vorgestellt, die regelt, wer in Deutschland zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden kann. Dabei sind Hausärzte nicht in der ersten, sondern nur in der zweiten Gruppe aufgeführt.

Impfstoff nicht vorrangig für Hausärzte: "Völlig unbegreiflich"

"Ohne die Hausärzteschaft hätte das System überhaupt nicht funktioniert", betont Dietsche. Es sei allgemein anerkannt, dass die Pandemie nur deshalb in Deutschland relativ glimpflich verlaufen sei, weil sehr viele Infizierte in Hausarzt-Praxen abgefangen worden seien. "Dass jetzt ausgerechnet die Hausärztinnen und Hausärzte nach hinten priorisiert werden, dafür fehlt mir jedes Verständnis."

Eine Erklärung dafür hat der Vorsitzende des baden-württembergischen Hausärzteverbandes nicht. Er findet es "völlig unbegreiflich".

Dietsche schützt sich und sein Personal mit Schutzkleidung und FFP2-Schutzmasken. Außerdem gebe es in seiner Freiburger Praxis Sprechstunden nur nach Termin und unter Einhaltung der Abstandsregeln. "Wir tun in der Praxis alles, was möglich ist, in der Hoffnung, dass wir Glück haben."

Scharfe Kritik an Corona-Politik

Die Belastung für Ärzteschaft und Personal sei derzeit sehr hoch. "Der Ansturm der Patienten ist für die Praxis kaum noch zu stemmen." Dazu komme, dass er und viele Kolleginnen und Kollegen älter als 60 Jahre seien und damit zur Risikogruppe zählten.

"Wie mit uns Hausärzten umgegangen wird, ist skandalös" Dr. Berthold Dietsche im SWR

Von der Politik fühlt sich Hausarzt Dietsche schon seit Monaten allein gelassen: "Wir hatten im März keine Schutzausrüstung, keine vernünftigen Informationen und würden ständig mit neuen Verordnungen konfrontiert." Wie mit den Hausärzten umgegangen werde, sei skandalös, findet Dietsche: "Das ist der einzige Ausdruck, der mir dafür einfällt."