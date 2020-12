per Mail teilen

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) entlässt seinen Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). Das Vertrauensverhältnis sei nach einem Interview des Innenministers schwer gestört. Stahlknecht hatte in der "Magdeburger Volksstimme" eine Minderheitsregierung der CDU ins Spiel gebracht, falls die Koalition mit SPD und Grünen scheitere. Haseloff sieht sich dadurch in seinen Bemühungen behindert, die Koalition zu retten. Das Bündnis von CDU, SPD und Grünen steht im Moment unter Druck, weil die CDU-Fraktion im Landtag der Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht zustimmen will. Sie würde dann gemeinsam mit der AfD stimmen. SPD und Grüne drohen für diesen Fall mit dem Ende der Koalition. Sie werfen Stahlknecht vor, er wolle Haseloff stürzen und plane eine Minderheitsregierung mithilfe der AfD.