Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt vor Schokomüsli der Demeter-Marke Campo Verde. Der Grund: In ihr befindet sich entgegen der Angabe ein Müsli mit Haselnüssen. Das kann für Allergiker gefährlich werden. Betroffen seien 500-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 2. Mai 2021 und der Chargen-Nummer 202492. Verkauft wurde das Müsli in fast allen Bundesländern, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.