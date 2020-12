Die Sammlung des US-Künstlers Keith Haring wird 30 Jahre nach seinem Tod in New York versteigert. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Zur Sammlung gehören mehr als 140 Werke von Künstlern wie Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat und Jenny Holzer. Das Auktionshaus erwartet einen Erlös von rund einer Million Dollar. Das Geld soll an ein New Yorker LGBTQ-Zentrum gespendet werden. Haring war 1990 an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben.