Zum Start ins neue Ausbildungsjahr sind im Handwerk noch 29.000 Ausbildungsplätze frei. Das hat Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer anlässlich des heutigen Tags des deutschen Handwerks mitgeteilt. In der "Rheinischen Post" forderte er alle Jugendlichen auf, die Chance zu nutzen und auch jetzt noch eine Ausbildung zu beginnen. Während des Lockdowns konnten keine Berufsorientierung in der Schule, keine Ausbildungsmessen und auch keine Praktika in den Betrieben stattfinden, so Wollseifer. Deshalb sei man bei der Rekrutierung in diesem Jahr etwa zwei Monate zurück. In vielen Städten finden heute Informationsveranstaltungen statt, wie zum Beispiel in Koblenz, Montabaur und Karlsruhe.