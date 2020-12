per Mail teilen

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat sein Mercedes-Rennstall bekannt gegeben. Damit fällt Hamilton für das vorletzte Rennen am Wochenende aus. Der verletzte Roman Grosjean kann heute nach seinem schweren Unfall das Krankenhaus wieder verlassen. Er war am Sonntag ungebremst in eine Leitplanke gefahren, daraufhin hat sein Auto angefangen zu brennen. Trotzdem wurde er nur leicht verletzt.