Mit seinem 92. Grand-Prix-Erfolg ist der Formel-1-Pilot Lewis Hamilton jetzt in der ewigen Bestenliste der alleinige Spitzenreiter - vor dem bisherigen Rekordhalter Michael Schumacher. Hamilton gewann am Nachmittag den Großen Preis von Portugal in Portimão. Sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas fuhr auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Sebastian Vettel kam im Ferrari auf Platz zehn. Mit seinem achten Sieg im zwölften Rennen, könnte der sechsfache Formel-1-Weltmeister Hamilton bald mit Rekordweltmeister Schumacher gleichziehen: Fünf Rennen for dem Saisonende hat Hamilton bereits 77 Punkte Vorsprung auf den WM-Zweiten Bottas.