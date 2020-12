Die im Gazastreifen regierende Palästinenserorganisation Hamas hat nach eigenen Angaben eine Waffenruhe mit der israelischen Regierung vereinbart. Die Hamas kündigte an, die Angriffe auf Israel einzustellen. Die israelische Regierung öffnete im Gegenzug einen Grenzübergang zum Gazastreifen, damit wieder Treibstoff in das Küstengebiet eingeführt werden kann. In den vergangenen Wochen hatten Palästinenser vom Gazastreifen aus fast täglich Brandballons abgeschickt und damit Feuer in Israel ausgelöst. Außerdem schossen Raketen auf Ziele in Israel ab. Die israelische Armee reagierte mit Luftangriffen.