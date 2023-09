Meinung: Einzelhaft für Hahn Fridolin

per Mail teilen

Das Ordnungsamt Siegelsbach hat Hahn Fridolin (Bild) zur Nachtruhe in einem schallisolierten Stall verdonnert. Martin Rupps nennt das Verhalten von Menschen, die sich über natürliche Tierlaute beschweren, egoistisch.

Hahn Fridolin von Hühnerhalter Marcus Rudlof aus Siegelsbach (Kreis Heilbronn) verbringt die Nacht allein. In einem schallisolierten Stall. Dazu hat ihn das Ordnungsamt verdonnert, nachdem sich Nachbarn von seinem frühmorgendlichen Krähen um den Schlaf gebracht fühlten. In Siegelsbach ist Fridolins Einzelhaft großes Gesprächsthema.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Ich erinnere mich, dass ich in meiner Kindheit mit dem Krähen eines Hahns wach wurde. Damals krähten Hähne mutmaßlich genauso laut wie heute. Unsere Familie und die anderen Nachbarn nahmen das laute Imponiergehabe so selbstverständlich hin, wie wenn man Kühe muhen oder Hunde bellen lässt. Wo Mensch und Tier zusammenleben, geht es laut, weil lebhaft zu. Und schön.

Teure Auflage vom Ordnungsamt

Nicht mehr in Siegelsbach, wo Hühnerhalter Marcus Rudlof 600 Euro blechen musste für einen schallisolierten Stall. Das Ordnungsamt beruft sich bei seiner Auflage auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt/Oder, wonach das Krähen eines Hahns zur Nachtzeit nicht hingenommen werden muss. Das wirkt auf mich ganz wörtlich weit hergeholt. Bei einem vergleichbaren Streit in Abtweiler (Kreis Bad Kreuznach) hatte es genügt, dass Hähne und Hühner nachts in den Stall kommen.

Keinesfalls war in meiner Kindheit alles besser, aber die Toleranz gegenüber Nachbarsviechern größer. Es macht mich traurig, dass sich Menschen heutzutage über bellende Hunde oder krähende Hähne beschweren. Ich kann ihr Verhalten nur egoistisch nennen.