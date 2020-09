Fast ein Jahr nach dem Tod von 39 Vietnamesen in einem Kühl-Lastwagen in Großbritannien hat ein Gericht Haftstrafen verhängt. In Vietnam wurden vier Angeklagte im Alter zwischen 26 und 36 Jahren zu Gefängnisstrafen zwischen zweieinhalb und siebeneinhalb Jahren verurteilt. Die Leichen der Migranten waren Ende Oktober vergangenen Jahres bei London entdeckt worden. Laut Obduktionsbericht starben sie in einem Container des Lastwagens an Sauerstoffmangel und Überhitzung.