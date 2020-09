In einem Prozess zum Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach hat das Landgericht zwei Angeklagte zu hohen Haftstrafen verurteilt. Die beiden Männer aus Krefeld und Viersen in Nordrhein-Westfalen sollen wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern und Verbreitung kinderpornografischer Schriften für 13,5 beziehungsweise 14,5 Jahre ins Gefängnis. Genau dieses Strafmaß hatte die Staatsanwaltschaft gefordert. Die Staatsanwältin erklärte, die Angeklagten hätten die Kinder getauscht wie Sexspielzeug. Die Verteidiger wollen gegen das Urteil in Berufung gehen.