Nach dem Hackerangriff auf die Düsseldorfer Uni-Klinik führt eine Spur der Täter wohl nach Russland. Wie das nordrhein-westfälische Justizministerium mitteilt, wurde eine Schadsoftware benutzt, die eine Hackergruppe bereits in anderen Fällen weltweit gegen Unternehmen und Institutionen eingesetzt haben soll. Diese Hackergruppe sitzt nach Einschätzung privater Sicherheitsunternehmen in Russland. Vor zwei Wochen waren Server der Uni-Klinik Düsseldorf bei einem Hackerangriff verschlüsselt worden. Die IT ist bis heute nicht voll einsatzbereit, die Zentrale Notaufnahme hat ihren Dienst noch nicht wieder voll aufgenommen.