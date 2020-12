Der Hackerangriff auf Firmen und Behörden in den USA hatte offenbar weit größere Ausmaße als bisher bekannt. Die Nachrichtenagentur AP zitiert einen Regierungssprecher, der vom schlimmsten Hackerfall in der Geschichte der USA spricht. Die Angreifer seien in alles eingedrungen. Ähnlich äußerte sich auch ein Sprecher von Microsoft. Der Angriff habe eine ernsthafte Schwachstelle für die USA und die Welt geschaffen. Betroffen seien auch High Tech Unternehmen in Kanada, Mexiko, Belgien, Spanien, Israel, Großbritannien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit dem Wochenende werden immer mehr Einzelheiten des Angriffs bekannt. Die Hacker waren seit März in Computer des US-Finanz - und des Energieministeriums und mehr als 30 weiterer Behörden eingedrungen. Der künftige Präsident Joe Biden versprach, den Angriff zur obersten Priorität zu machen.