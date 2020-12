Grünen-Bundeschef Robert Habeck hat das Ziel seiner Partei unterstrichen, nach der Bundestagswahl ins Kanzleramt einzuziehen. In einer Videobotschaft zum Parteitag der baden-württembergischen Grünen sagte er, die Grünen kämpften um die Richtlinienkompetenz - erst in Baden-Württemberg, dann im Bund. Habeck lobte Ministerpräsident Windfried Kretschmann (Grüne) als Stabilitätsanker in der Corona-Krise. In Zeiten, wo Menschen nach Sicherheit suchten, habe Baden-Württemberg einen Ministerpräsidenten, der Halt gebe. Die Delegierten der Grünen kürten Kretschmann zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021. Er bekam 91,5 Prozent der Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten.