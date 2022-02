Meinung: Arbeiten Sie gefälligst länger!

"Freiwillig" und "flexibel" später in Rente gehen, so will es Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) für die Menschen in Deutschland. Doch wenn sie "freiwillig" nicht wollen, dann drohen Daumenschrauben, meint Stefan Giese.

Bitte seien Sie so freundlich, länger zu arbeiten und später in Rente zu gehen. Sie würden damit der deutschen Wirtschaft, die zunehmend unter Fachkräftemangel leidet, einen großen Gefallen tun. Ganz prima fände das auch die Bundesregierung, der Angst und Bange wird bei der Vorstellung, dass bald die vielen Angehörigen der Babyboomer-Generation in Ruhestand gehen -und deren Lebensunterhalt von immer weniger Beitragszahlerinnen und -zahlern getragen werden muss. Arbeiten bis ins hohe Alter, aber bitte "freiwillig" dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jan Woitas Ganz besonders dankbar für Ihre selbstlose Entscheidung wäre Ihnen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Der hat jetzt ein höheres Renteneintrittsalter vorgeschlagen, natürlich "flexibel" und "freiwillig". Mit Zwang haben es die Grünen nicht so. Aber keine Sorge, Sie müssen sich nicht entscheiden, ob Ihnen Ihre verschlissenen Gelenke, Ihre kaputten Knochen und Ihre überstrapazierten Nerven wichtiger sind als die Wünsche der Wirtschaft, des Staates oder gar eines Robert Habeck. Schließlich wird das reguläre Renteneintrittsalter ja gegenwärtig sowieso schrittweise auf 67 Jahre erhöht – und das ganz unflexibel und überhaupt nicht freiwillig. Und wenn Sie sich aus welchen Gründen auch immer entscheiden sollten, doch früher aus dem Arbeitsleben auszusteigen, Ihren Beitrag zur Steigerung des Bruttosozialprodukts verweigern und dem Staat auf der Rententasche liegen wollen, müssen Sie eben mit empfindlichen Abzügen rechnen. Das Heer der Altersarmen nimmt jede und jeden mit offenen Armen auf. Also bitte seien Sie gefälligst so freundlich, länger zu arbeiten und später in Rente zu gehen.