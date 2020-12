Wird die neue Parteiführung der Linken eine weibliche Doppelspitze? Die Gallionsfigur der Linken, Gregor Gysi, sagt dazu im SWR: "Dann toppen wir alle anderen in der Frage."

Die neue Linken-Spitze soll auf einem Parteitag am 31. Oktober und 1. November in Erfurt gewählt werden. Die Noch-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger haben beide erklärt, nicht mehr antreten zu wollen.

Zwei Frauen als Favoritinnen

Als Favoritinnen für die Nachfolge werden Janine Wissler (Foto oben links) und Susanne Henning-Wellsow (Foto rechts) gehandelt. Sie seien sehr unterschiedlich und könnten sich deshalb gegenseitig gut ausgleichen, sagt Gysi. Die beiden seien intelligent und hätten genügend politische Erfahrung.

Während Wissler in Hessen schon mal mit der SPD über eine mögliche Koalition auf Landesebene verhandelt habe, sei Henning-Wellsow in Thüringen in eine linke Landesregierung eingebunden, so Gysi. Tatsächlich wird Wissler eher dem linken Spektrum zugeordnet, während Henning-Wellso als "Realo" gilt.

Mehrheit der Linken für Rot-Rot-Grün

Zudem sieht Gysi künftig auch Chancen für eine rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene. Seine Partei sei nach 31 Jahren Opposition mehrheitlich dazu bereit, sagte Gysi. Viele wollten "jetzt mal eine andere Rolle, sie wollen Rentenangleichung erleben, wollen soziale Gerechtigkeit und vieles mehr".

Allerdings müsse auch der Zeitgeist mitspielen. Das bedeute, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung nicht nur einen Regierungs- sondern auch einen Politikwechsel wolle.

"Regierungsbeteiligung wäre Genugtuung"

Eine weitere Voraussetzung sei natürlich auch eine rot-rot-grüne Mehrheit, die Gysi aber im Augenblick nicht erkennen kann. Er selbst wollte sich nicht als möglichen Ministerkandidaten nennen. Dies sei nicht sein Ziel.

Etwas anderes reize ihn viel mehr: "Ich bin 1990, 1992, 1993 behandelt worden wie der letzte Dreck, und dann zu erleben, dass politisch diese Partei an Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen teilnimmt ist schon eine gewisse Genugtuung."