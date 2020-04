per Mail teilen

Sollen die Veranstaltenden von Konzerten, Festivals und Fußballspiele Gutscheine ausgeben können, wenn die Veranstaltung abgesagt wird? Viele fordern eine Regelung für Härtefälle.

Der Bundestag wird sich am frühen Mittwochabend in erster Lesung mit der sogenannten Gutscheinlösung befassen Damit soll es Veranstaltenden von Konzerten oder Sportevents künftig erlaubt sein, ihren Kundinnen und Kunden Gutscheine auszustellen, wenn das Event wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden muss.

Härtefallregelung unter bestimmten Umständen

Aber es gibt eine Ausnahme für Härtefälle: Unter bestimmten Umständen sollen Kundinnen und Kunden den Gutschein ablehnen und ihr Geld zurückverlangen dürfen.

Die Grünen im Bundestag hatten so eine Regelung schon am Dienstag gefordert. Wer in Kurzarbeit oder arbeitslos ist, studiert, zur Schule geht oder eine Ausbildung macht, müsse automatisch das Geld für ihre oder seine Tickets zurückbekommen, beschloss die Fraktion. Bei diesen Gruppen sollte die Unzumutbarkeit der Gutscheinlösung automatisch anerkannt werden.

Auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher leiden in der Corona-Krise unter massiven Verdienstausfällen. Grünen-Verbraucherpolitikerin Tabea Rößner

Eine verpflichtende Gutscheinlösung gehe einseitig zu ihren Lasten. "Das darf nicht sein." Für wen diese Härtefallregelung gilt und was daran problematisch ist, erklärt Tamara Land aus der SWR Wirtschaftsredaktion.