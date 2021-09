Gute Nachrichten braucht das Herz

per Mail teilen

Zwei gute Nachrichten hätten ihn am Donnerstag besonders berührt, schreibt Martin Rupps. Diese Stärkung braucht er gerade angesichts des nervigen, weil niveauarmen Bundestagswahlkampfs.

Geht es Ihnen auch so? An manchen Tagen brauche ich gute Nachrichten. Dann fallen sie mir mehr auf als sonst. Und ich freue mich besonders daran. Vielleicht liegt es daran, dass ich vom Bundestagswahlkampf mit seinem historisch niedrigen Niveau genervt bin. Lauter billiger Streit, ohne auf die wirklichen Probleme zu kommen.

Treue Urlauber spenden an Ahrtal-Hotelier

Heute rührt mich die Nachricht über eine Familie, die regelmäßig Urlaub im Ahrtal macht. In diesem Jahr fällt der Urlaub aus. Der Hotelier hat einen "Totalverlust" erlitten, wie es in der Versicherungssprache beschönigend heißt. Das Haus ist in der Flutnacht Mitte Juli zerstört worden. Worauf besagte Familie nicht das Urlaubsziel geändert hat, sondern zuhause blieb. Den Betrag, den ein Urlaub im Ahrtal gekostet hätte, spendete sie dem Hotelier.

Das Wasser hat Mitte Juli im Ahrtal viele Häuser weggerissen, darunter auch Hotels. Ein Hotelier erlebte jetzt eine schöne Überraschung. picture-alliance / Reportdienste dpa | Boris Roessler

Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall, wie ich von Tourismus-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern im Ahrtal erfuhr. Es sei zur Regel geworden, wenigstens die geleistete Anzahlung nicht zurückzufordern.

Die zweite wunderbare Nachricht des Tages betrifft die weltbekannten Fenster von Marc Chagall in der Mainzer Kirche St. Stephan. Wegen der Pandemie konnten oder wollten viele Ehrenamtliche die Kirche nicht beaufsichtigen. St. Stephan war nur noch stundenweise offen. Unzählige Touristinnen und Touristen standen seit Monaten enttäuscht vor verschlossenen Türen. Nach einem Filmbeitrag im SWR Fernsehen haben sich jetzt 45 neue Ehrenamtliche bei Pfarrer Thomas Winter gemeldet. Auch 30 der Mainzer Gästeführer boten ihre Dienste an. Bald ist ein ganzer Tag auch wieder ein St. Stephans-Tag!

Welche guten Nachrichten stärken Ihnen gerade das Herz? Schreiben Sie mir, ich möchte hier – selbstverständlich ohne Namensnennung – davon erzählen!