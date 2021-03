Die Wahlen im Südwesten haben die CDU erschüttert, die herben Verluste schmerzen die Partei, sie wirkt fahl und blass. Ist die CDU noch zu retten? Auf jeden Fall, sagt Constance Schirra in ihrer Kolumne.

Jesses…die CDU…Der Schlag hat sie getroffen. Mitten ins Herz, hat Dr. Söder analysiert. Und so plötzlich! Eben noch war die Partei mopsfidel, alle Vitalzeichen vorhanden: Der Appetit auf Macht war da, es gab keinerlei Temperaturschwankungen, der Blutdruck ging höchstens kurz hoch, wenn Friedrich Merz um die Ecke kam, Puls langweilig, ne…gleichmäßig heißt es…Und jetzt: Abgestürzt. Am Boden. Zerschmettert. WAAAARUMMMM?????

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch als Audio hören:

"Ist die Kanzlerin schuld?", fragt eine große Tageszeitung. Bah pfui! Abbestellen! Boykottieren das Blatt! Nein! Nein! Doch nicht die Kanzlerin! Also bitte…es ist doch völlig klar: Winfried Kretschmann und Malu Dreyer sind schuld. Gewinnen Wahlen! Nur weil sie einen auf Persönlichkeit machen! Auf Vertrauen! Kompetenz! Als ob Frau Eisenmann da nicht mithalten könnte. Hat fünf Jahre ihre Kompetenzen als Bildungsministerin in Baden-Württemberg gezeigt, ihre ganze Persönlichkeit offenbart - und was is? Nix is! Weg vom Fenster!

"Die SPD ist Schuld"

Dann: die Corona-Pandemie. Hat alles verhagelt. Christian Baldauf in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Der Mann sitzt seit 20 Jahren im Landtag und noch länger im Stadtrat - aber, was für ein Jammer: Im vergangenen Jahr konnte er kein einziges Fußballfest besuchen. Wie soll er denn da Nähe aufbauen, hä? Und die SPD natürlich, die ist überhaupt am meisten Schuld. Mischt sich in Dinge ein, die sie nix angehen, von der nur die CDU was versteht. Impfstoff, Masken…naja und Finanzen natürlich, auch die privaten.

Aber DAS hört jetzt wenigstens auf, hoffe ich. Weil…Otto Wulff hat auf den Tisch gehauen. Otto - wer? Wulff, Chef der Senioren-Union, 88-Jahre. Er soll über die Genossen gesagt haben: "Ich lasse mir nicht von solchen Flegeln sagen, die CDU neige zum Gelde." Auf keinen Fall! Doch nicht ein Otto Wulff!

Schneidig! Kraftvoll! Entschlossen!

So, nachdem die Ursachen der Erkrankung benannt sind, fragt sich: Wie kann die CDU wieder gesunden? Was rät der 88-Jährige Alpha-Wulff: "Ran an den Feind". Jahaaaa…das nennt man Altersweisheit! Was rät Christian Baldauf: "Die Transformation muss in unserer Partei stattfinden." Aha. Für eine Transformation braucht man bestimmt einen Transformer. Armin Laschet? Ich weiß nicht, ich finde der ist, hmmm…so der liebe Onkel, der auf den Familienfeiern immer die etwas langatmige Geburtstagsrede hält und erklärt, von welcher Seite man sich am Buffet anstellen muss. Dagegen…Dr. Markus Söder…Schneidig! Kraftvoll! Entschlossen!

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Pool | Peter Kneffel

Neulich sah ich ihn im Fernsehen und hinter ihm im Fernsehen sah ich…die Marienkirche und…glühendes Himmelrot! Jesses, dachte ich…der Erleuchtete! Und ich hörte ihn die aller-aller-aaaaaaallerschlimmsten Szenarien heraufbeschwören, nämlich: Es könnte bei der Bundestagswahl Mehrheiten jenseits der Union geben! Es könnte - ich mag es kaum aussprechen: LINKE Mehrheiten geben! LIIIIIIINKE! NEIN! Das darf nicht passieren! Markus, mach‘ was…eine CSU-zu-CDU-Beatmung! Stabile Aufrechtposition! Herzmassage! Oder noch besser: Tu es einfach! Mach uns den Kanzlerkandidaten! Wirst schon sehen, liebe CDU, dann geht’s wieder aufwärts. Gute Besserung!