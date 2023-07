Meinung: Gut drauf mit der Bahn

per Mail teilen

Die Bahn durfte im ersten Halbjahr deutlich mehr Kunden begrüßen. Ist das das Ende der ewigen schlechten Nachrichten über den Staatskonzern? Der erste Schritt zu einer neuen, coolen Bahn? Unser Kolumnist Jan Seidel könnte sich das vorstellen. Oder: Würde sich das gerne vorstellen.

Das sind wirklich mal gute Nachrichten: Im ersten Halbjahr gab es bei der Bahn 808 Millionen Fahrten im Regionalverkehr, ein Plus von mehr als zehn Prozent. Rein rechnerisch ergibt das knapp zehn Fahrten pro Bundesbürger, aber solche Mittelwerte hängen natürlich immer ein bisschen schief.

Die Kolumne von Jan Seidel können Sie hier auch als Audio hören:

Viele neue Fahrgäste

Ich bin zum Beispiel von Januar bis Juni nur zweimal mit der Bahn gefahren – und das bedeutet, dass irgendjemand anders wohl 18-mal unterwegs war. Oder acht andere jeweils elfmal. Dazu bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Nachbarn seit Silvester noch gar nicht mit der Bahn gefahren sind. Aber gut, wir stellen fest: Mehr. Leute. Nutzen. Die. Bahn. Auch im Fernverkehr übrigens: Da sind es 68 Millionen Fahrten und ein Plus von 15 Prozent – und zu Ihrem und meinem Glück erspare ich uns weitere statistische Modelle dazu.

Die Bahn in der Welt der Coolen und Tollen

Wenn Sie mich fragen, dann könnte die Bahn diese Zahlen prima nutzen, um mal ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen: Es läuft; immer mehr Leute stehen auf die Bahn; ja, die Züge waren manchmal ein bisschen voller, aber: So ist das eben, wenn man Erfolg hat. Haben Sie schon mal ein leeres Rolling Stones-Konzert gesehen? Oder im Sommer eine Eisdiele ohne Schlange? Eben! Willkommen in der Welt der Coolen und Tollen.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sieben unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. "Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich.

Weg vom hässlichen Wort "Verspätung"

Und wenn wir schon bei den positiven Botschaften sind, dann wäre das eine super-Gelegenheit, auch gleich noch dieses ärgerliche Verspätungsthema abzuräumen. Das ist zwar wirklich eine harte Nuss, aber: Die Gelegenheit ist günstig, im Moment läuft's. Wie wäre es also, wenn wir von diesem hässlichen Wort Verspätung wegkämen und die Sache ein bisschen positiver formulieren würden. Zum Beispiel: Immer mehr Leute verbringen immer mehr Zeit in der Bahn? Nicht? Na gut, ich denk nochmal drüber nach.