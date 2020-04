Der Schauspieler Wolfram A. Guenther ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Seine Agentur bestätigte Medienberichte, wonach es zu Komplikationen nach einem Autounfall Mitte März gekommen ist. Guenther starb am vergangenen Mittwoch in einem Münchner Krankenhaus. Der Schauspieler wirkte in zahlreichen Filmproduktionen mit, darunter in "Derrick", "Der Alte" und "Forsthaus Falkenau". Bis zuletzt zählte er zum Ensemble der Komödie München, wo er über Jahre hinweg den Lehrer Schnauz in der "Feuerzangenbowle" spielte.