Jetzt günstige Tickets für Weihnachten und Silvester kaufen

Heute startet bei der Deutschen Bahn der Verkauf für Winterfahrplan-Tickets ab dem 12. Dezember. Wer schnell bucht, kann viel Geld sparen - besonders für Reisen über die Feiertage.

Reisende können nun auch Tickets für Weihnachten oder Silvester buchen. Da Bahnfahrten in diesen Zeiträumen begehrt sind, werden die Preise in den kommenden Wochen steigen. Jetzt können Fahrgäste noch Sparpreis-Tickets buchen. Dann kostet beispielsweise eine Fahrt von Mainz oder Stuttgart nach Berlin rund 20 Euro. Wer später bucht, muss mit 100 Euro aufwärts rechnen. Außerdem lohnt es sich auch schon an das nächste Jahr zu denken, vor allem an die Faschingsferien oder dann später die Osterferien. Auch da sind die Tickets günstiger, je früher gebucht wird.

Tipps von Karl-Peter Naumann (Fahrgastverband Pro Bahn):

Wenn Sie zeitlich flexibel sind, nutzen Sie den Sparpreis-Finder der Bahn.

Nehmen Sie einen IC statt eines ICE.

Schauen Sie nach günstigen Regionalverbindungen/Ländertickets.

Bei einem Super Sparpreis-Ticket gibt es keine Rückerstattung - besser ist ein Sparpreis-Ticket.

Tickets noch zum alten Preis sichern

Vor dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember gibt es Tickets auch noch zu den alten Preisen. Ab Mitte Dezember steigen nach Angaben der Bahn die Preise im Fernverkehr im Schnitt um 1,9 Prozent. Vor allem die Flexpreis-Tickets und auch die Bahncards werden teurer. Auch die Bahncards sind noch bis einschließlich 11. Dezember günstiger zu haben.

Nicht alles wird teurer

Keine Preiserhöhungen gibt es bei den Sparpreisen und auch bei den Sitzplatzreservierungen. Allgemein sollten Bahnkunden ab Mitte Dezember ein wenig mehr Luxus auf der Schiene bekommen: Die Deutsche Bahn wirbt damit, dass ab dem Fahrplanwechsel mehr neue ICE-4-Züge auf vielen Strecken eingesetzt werden und diese Züge komfortabler sind als die alten Modelle. Teilweise wird es auch mehr XXL-Züge geben, in denen mehr als 900 Menschen Platz haben. Diese Mega-Züge sollen zum Beispiel auf der Strecke von München über Ulm, Stuttgart, Mannheim bis nach Frankfurt und Hamburg zum Einsatz kommen.