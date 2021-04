Zwölf Männer stehen wegen mutmaßlicher Mordpläne vor Gericht. Ihr Motiv: Rassismus. Zur gleichen Zeit blockieren CDU und CSU ein Gesetz, das den Kampf gegen Rassismus unterstützen soll, kritisiert Stefan Giese.

Moslems und Juden töten, so viele wie möglich, gerne auch Frauen und Kinder. Dazu noch ein paar Politiker umlegen und so einen Bürgerkrieg anfachen, an dessen Ende das gute alte Deutschland wieder aufersteht – oder zumindest das, was Typen mit derartigen Gewaltvorstellungen darunter verstehen. Ein Dutzend Männer – unter anderem aus Koblenz, Kirchheim unter Teck und dem Neckar-Odenwald-Kreis – steht seit Dienstag vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim, sie sollen laut Anklage als "Gruppe S." diese Pläne verfolgt haben.

Kolja Schwarz zum Prozessauftakt gegen die "Gruppe S." in Stuttgart-Stammheim:

In diesem Fall ist es den Sicherheitsbehörden gelungen, rechtzeitig einzugreifen, ein Blutbad zu verhindern. Darin unterscheidet sich die "Gruppe S." zum Glück von dem Mördertrio NSU und den Attentätern von Hanau, Halle und Kassel, deren rechtsextremes, rassistisches Weltbild anderen Menschen das Leben genommen hat. Kein Zweifel kann daran bestehen, dass aus diesem Spektrum auch weiterhin eine Gefahr ausgeht für alle, die nicht den Vorstellungen der selbsternannten Kämpfer für die deutsche Sache entsprechen – sehr viele also.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

So kann es für Demokraten keine schlechte Idee sein, mehr gegen diese menschenfeindlichen und antidemokratischen Bestrebungen zu unternehmen. Das hatte auch die Bundesregierung eingesehen, nachdem unter anderem der Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke 2019 aus rechtsextremen Motiven ermordet wurde. Doch ihr "Demokratiefördergesetzt" droht ausgerechnet an der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag zu scheitern. Sie befürchtet eine Stärkung linker Gruppen.

Bürgerkrieger in Handschellen dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-pool

Erstaunlich, dass nicht einmal ein Anschlag auf die eigenen Reihen ausreicht, damit die Union ihre ideologischen Scheuklappen ablegt – und einem Gesetz zustimmt, das es schwerer machen soll, Pläne zu schmieden, wie: Moslems und Juden zu töten, so viele wie möglich, gerne auch Frauen und Kinder …