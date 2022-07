Meinung: ELSTER – Anleitung zum Yoga-Kurs

Das Verfahren für die Grundsteuererklärung ist kompliziert, die Software nach wenigen Tagen überfordert: Armes Deutschland, meint Martin Rupps.

Nehmen Sie den Lotussitz ein. Schließen Sie die Augen. Sagen Sie ein langes, lautes Ooooommmmm. Ohne diesen Vorlauf könnten Sie an Ihrer Grundsteuererklärung und der ELSTER-Software verzweifeln. Ich bin es. Millionen Menschen in Deutschland, die eine Wohnung oder ein Grundstück besitzen, dürfte es in diesen Tagen ähnlich gehen. Sie sollen zwischen Juli und Oktober Daten an das Finanzamt schicken, weil die Grundsteuer nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu berechnet wird. Doch ELSTER macht schlapp, die Steuersoftware war auf den Ansturm nicht vorbereitet.

Ausfüllhilfe für das falsche Formular

Selten habe ich mich an ein so kompliziertes Werk wie diese Erklärung gemacht. Es gibt einen Code, der per Mail zugeschickt wird, und einen, der mit der Post kommt. Zusätzlich brauchen Sie ein Aktenzeichen, Ihre persönliche Steuernummer und die Nummer, die Ihnen die Finanzverwaltung zugewiesen hat. Ich habe mir das mit viel Zeit und Mühe beschafft und entlang einer ELSTER-Ausfüllhilfe eingetippt. Trotzdem hat es nicht geklappt. Das ELSTER-Formular im Netz weicht von dem, das meiner Ausfüllhilfe zugrunde liegt, ab. Der Kampf war von der ersten Sekunde an aussichtslos!

Die Finanzverwaltung hatte viel Zeit, ein einfaches Verfahren mit einer funktionierenden Software zu entwickeln. Aber Deutschland kann nicht digital. Zuerst versagte die Notruf-App NORA. In der Pandemie schwächelte die digitale Terminvergabe für Impftermine. Aller schlechten Dinge sind drei – vorerst.