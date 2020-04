per Mail teilen

In der Union mehren sich Stimmen, Zeitplan und Finanzierung der geplanten Grundrente zu überdenken. Sie sei in der bislang geplanten Form nicht realisierbar, sagte der CDU-Sozialexperte Peter Weiß dem "Focus"s. Zur Bewältigung der Corona-Krise häufe Deutschland einen riesigen Schuldenberg an. Deshalb müsse das Vorhaben nach der Krise überdacht werden. Zuvor hatte der Unionspolitiker Linnemann gefordert, das Projekt auf Eis zu legen.