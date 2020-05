per Mail teilen

Die geplante Grundrente kann vielleicht nicht - wie von der Bundesregierung gewünscht - zu Beginn des nächsten Jahres starten. Die Deutsche Rentenversicherung geht davon aus, dass die Zeit zu knapp ist, um tausende neue Stellen zu besetzen und Büroräume anzumieten und technisch einzurichten. Das steht in einem Brief der Rentenversicherung an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), aus dem die FAZ zitiert.