Am 23. Mai 1949 wurde das deutsche Grundgesetz verkündet. Damals der Beginn einer neuen Ära. 71 Jahre später und mitten in der Corona-Zeit scheint es wichtiger denn je.

Heute vor genau 71 Jahren wurde in Bonn das Grundgesetz verkündet: fast 150 Artikel lang, garantieren die ersten 19 Artikel die Grundrechte der Menschen. Die Idee dahinter: nichts sollte über dem Gesetz stehen, auch der Staat nicht. Als Wächter fungiert bis heute das Bundesverfassungsgericht. Dass einige dieser Grundrechte nun angesichts der Corona-Epidemie beschnitten wurden, darunter die Versammlungs-, die Berufs- und die Religionsfreiheit - trifft auf viel Zustimmung, löst aber auch Kritik aus.

Dauer 3:09 min Das Grundgesetz und die Corona-Beschränkungen Grundgesetz-Geburtstag & die politische Debatte über Corona-Einschränkungen

Beschränkungen nicht harmlos aber notwendig

Ein Anzeichen für den Unmut sind die Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen. Doch auch Juristen warnen vor einer zu lange andauernden Beschneidung der Grundrechte. Die Maßnahmen seien keineswegs harmlos aber notwendig. In der Politik sieht man das teilweise ähnlich. Während die Parteien anfangs noch gemeinsam die Corona-Pakete im Bundestag beschlossen, bröckelt eben diese Einigkeit immer mehr.

Die AfD hat sich voll und ganz den Zielen der Demonstranten angeschlossen und organisiert die Proteste fleißig mit. Auch Teile der Linken sind nicht abgeneigt, während andere Parteien wie die FDP, die Beschränkungen im Grundsatz zwar immer noch gutheißen, aber dennoch vom Ende der großen Einmütigkeit sprechen.

Bundeskanzlerin verteidigt Einschränkungen der Grundrechte

In ihrem wöchentlichen Video-Podcast erklärte Merkel "Dieses Virus ist eine Zumutung für unsere Demokratie. Deshalb machen wir es uns natürlich mit den Beschränkungen von Grundrechten nicht einfach und deshalb sollen sie so kurz wie möglich sein. Aber sie waren notwendig". Es sei gerade jetzt essenziell, die Prinzipien des Grundgesetzes zu achten". Besonders wichtig sei der Artikel 1: "Die Würde des Menschen ist unantastbar" Dazu gehöre auch, eine Überforderung unseres Gesundheitssystems zu verhindern, was bislang gelungen sei. Bei den Lockerungen müsse die Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen gewahrt bleiben.