Angesichts wachsender sozialer Not durch die Corona-Krise will die spanische Regierung ein monatliches Grundeinkommen einführen. Es soll bereits ab der nächsten Woche verfügbar sein. Die Hilfen betragen zwischen 460 und 1.000 Euro - je nach Größe und Art des Haushalts. Die Regierung in Madrid schätzt die Kosten auf drei Milliarden Euro pro Jahr. Die neue Leistung entspricht dem deutschen Hartz IV. Landesweit gibt es so etwas in Spanien bisher nicht, nur einige Regionen unterstützen arme Menschen zeitlich befristet.