Kommentar: Suche Haus stadtnah im Grünen

Eine Bürgerinitiative im Karlsruher Stadtteil Grünwettersbach wehrt sich gegen Neubauten auf einer Streuobstwiese. Stadtverwaltung und Anwohner vertreten jeweils berechtigte Interessen, meint Martin Rupps.

Im Karlsruher Stadtteil Grünwettersbach macht eine Bürgerinitiative gegen ein Bauprojekt mobil. Sie wehrt sich gegen "vierstöckige städtische Wohnklötze, die der Ortschaftsrat zwischen Friedhofsmauer, lärmender Autobahn und Sportplätzen reinpressen möchte". Bisher gucken die Anwohner direkt auf eine Streuobstwiese.

Diese Streuobstwiese in Karlsruhe Grünwettersbach – zum Ärger der Anwohner, die nicht auf städtische Neubauten gucken wollen SWR

Vordergründig ist der Streit rasch entschieden: Die Kritiker des Projekts konnten beim eigenen Immobilienkauf nur hoffen, dass die Wiese für alle Zeit bleibt. Ein Grundrecht auf grüne Panoramen findet sich im Grundgesetz nicht. Trotzdem zögere ich mit dem kühlen Verweis auf die Rechtslage. In Grünwettersbach spielt sich ein Konflikt zwischen jeweils nachvollziehbaren Interessen ab. Die Stadt Karlsruhe möchte Wohnraum schaffen, damit Menschen bleiben oder neu hinzukommen. Zugleich nimmt sie Bürgerinnen und Bürgern von Grünwettersbach, die dort auch wegen eines traumhaften Ausblicks gebaut haben, ein Stück ihrer Wohnqualität.

Zielkonflikte zwischen Stadt- und Bürgerinteressen gab es schon immer. Neu scheint mir, dass er jetzt auch die Speckgürtel der großen Städte erreicht - sprich Orte, die bisher als sprudelnde Quellen von neuem Wohnraum galten. Der Wohndruck auf die Städte, wo sich auch künftig die meisten Arbeitsplätze befinden werden, nimmt zu. Wer in der Stadt wohnt, hat am wenigsten Platz zum Leben, auf dem Land am meisten.

Die Eltern einer Kollegin von mir haben übrigens die Gefahr einer verschwindenden Streuobstwiese erfolgreich gebannt. Sie suchten und fanden in Trier ein Grundstück oberhalb eines Friedhofs. Nicht aus Freude an Beerdigungen, sondern weil da keiner baut.