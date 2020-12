per Mail teilen

Mehr als ein Jahr nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden gehen die Fahnder davon aus, dass sie auch den fünften Tatverdächtigen bald fassen werden. Der vierte, ein 21-jähriges arabisch-stämmiges Clanmitglied, wurde gestern Abend festgenommen. Nach seinem Zwillingsbruder wird nun noch gefahndet. Drei weitere Verdächtige sitzen bereits in U-Haft. Bei dem spektakulären Einbruch Ende November 2019 wurde historischer Schmuck von unschätzbarem Wert gestohlen.