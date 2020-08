Kein Applaus, keine Bühne, viele kleine Technikpannen - aber am Ende ein regulärer Beschluss: Mit einem Parteitag komplett im Internet haben die Grünen in der Corona-Krise ein Experiment gewagt. Knapp 100 Delegierte beschlossen von daheim ein Konzept, das Wirtschaft und Gesellschaft nach der Krise wieder auf die Beine helfen soll.

Wenn die Grünen zu einem Parteitag zusammenkommen, wird in der Regel viel diskutiert und gestritten. Es gibt Applaus und viele Gespräche am Rande. Fast nichts davon gibt es bei diesem kleinen Parteitag im Internet. Komisch findet es Annalena Baerbock, als sie in der Berliner Parteizentrale alleine vor der Kamera steht.

"Wir hoffen, dass das alles technisch klappt. Also ich persönlich weiß, wie man in eine Halle mit Tausenden von Leuten reinredet - wie man das so in den digitalen Raum macht, das ist auch für uns das erste Mal." Annalena Baerbock zum Auftakt des digitalen Parteitags

Forderung nach Änderung des Parteiengesetzes

Die Grünen seien zwar Vorreiter bei der digitalisierten Parteiarbeit, sagt Geschäftsführer Michael Kellner. Ein solches demokratisches Experiment brauche aber rechtliche Regeln. Für eine sichere Infrastruktur müsse das Parteiengesetz ins 21. Jahrhundert gehoben werden.

Parteiarbeit in diesen Zeiten ist vor allem Krisenbewältigung. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock erinnert an die Menschen in Pflegeheimen, an Pfleger, die immer noch keine ausreichende Schutzkleidung haben. Sicherheit könne es nur geben, wenn besser vorgesorgt würde. Das gelte auch für Eltern, die arbeiten und ihre Kinder betreuen. Die Kanzlerin treffe sich mit der Wirtschaft, aber die Familienministerin sitze nicht mit am Tisch.

"Kinderbetreuung ist keine reine Privatsache. Ja, es ist überfällig. Und es ist gut, dass jetzt die Spielplätze wieder öffnen. Aber Schaukel und Rutsche ersetzen keine Kita und auch keine Schule." Grünen-Chefin Annalena Baerbock

Zum neuen Sicherheitsversprechen der Grünen gehört auch eine Ankurbelung der Wirtschaft unter ökologischen Gesichtspunkten. Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, sagt: "Es kann keine Konjunkturhilfe aus der Krise heraus geben ohne mehr Nachhaltigkeit, mehr Umweltschutz und mehr Klimaschutz."

Investitionsprogramm in Höhe von 500 Milliarden Euro

Die Vorschläge der Grünen werden teuer für den Staatshaushalt: 100 Milliarden Euro noch in diesem Jahr für die Ankurbelung des Einzelhandels, für ein Corona-Elterngeld und die deutliche Erhöhung des Kurzarbeitergeldes für kleine Einkommen. Langfristig für die nächsten zehn Jahre fordern die Grünen ein Investitionsprogramm von 500 Milliarden Euro. Es sei nicht die Stunde der Geier, sondern eines Phoenix, sagt Habeck. Das gelte auch für Europa, das von einem marktwirtschaftlichen Projekt zu einem politischen werden müsse.