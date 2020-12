per Mail teilen

Die britische Regierung hat nach Angaben ihres Chef-Unterhändlers David Frost keine Angst vor einem Scheitern der Verhandlungen über ein Anschlussabkommen nach dem Brexit. Er sei sich mit Premierminister Boris Johnson einig, dass Großbritannien von einem sogenannten No-Deal-Brexit nichts zu befürchten habe, sagte Frost der "Mail on Sunday". Großbritannien wolle die Befugnisse zurückbekommen, die eigenen Grenzen zu kontrollieren. Das sei die wichtigste Sache. Am Dienstag wird EU-Unterhändler Michel Barnier zu einer neuen Verhandlungsrunde in London erwartet.