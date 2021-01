Das griechische Parlament hat beschlossen, die Seegrenze im Ionischen Meer in Richtung Italien von sechs auf zwölf Seemeilen auszudehnen. Der Beschluss ruft international Sorge hervor - denn laut Gesetz könnte die Regierung in Athen das nun auch in östlicher Richtung in der Ägäis tun. Dort liegt die Türkei, die schon vor Jahren klar gemacht hat, dass sie eine Ausdehnung des griechischen Hoheitsgebiets als Grund für einen Krieg sehen würde.