Griechenland will offenbar hunderte Flüchtlinge, die auf den Ägäis-Inseln festgehalten werden, zurück in die Türkei abschieben. Das berichtet die Zeitung "Welt am Sonntag". Demnach sollen zunächst rund 500 Flüchtlinge von Lesbos in ein geschlossenes Lager auf das griechische Festland gebracht werden. Die Zeitung zitiert aus einem Schreiben, das die Behörden an die Menschen im Hafen von Mytilini verteilt haben sollen. Darin steht, dass sie als „unerwünschte Migranten“ eingestuft seien. Sie hätten sechs Monate Zeit, ihre Identität preiszugeben - solange blieben sie in Haft. Sollten sie den Behörden nicht helfen, werde die Haft verlängert.