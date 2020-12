Der Gründer der "Fischer-Chöre" machte das Singen zur Volksbewegung und zum Geschäftsmodell. Martin Rupps sieht seine Bedeutung für die alte Bundesrepublik auf einer Stufe mit Aenne Burda oder Josef Neckermann.

Der Tod von Gotthilf Fischer lässt mich Ihnen beichten, dass ich zwei Schallplatten der Fischer-Chöre in meiner Sammlung habe. Mein Vater veranstaltete in den Siebzigern Hauspartys, wofür er das Wohnzimmer ausräumte, um Platz zu schaffen zum Tanzen und Schwoofen. Ich durfte die Platten auflegen. Max Greger, James Last, die Fischer-Chöre. Es war die Zeit, als die Westdeutschen die Früchte des Wirtschaftswunders ernteten. Sie luden einander zu Hauspartys ein, um ihren Wohlstand vorzuführen, schwitzten auf "Trimm-Dich-Pfaden" oder gingen zum Singen in einen Chor.

Gotthilf Fischer in einer Ausgabe der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags" aus dem Europa-Park Rust.

Gotthilf Fischer, der über keine musikalische Ausbildung verfügte, machte aus dem Singen eine Volksbewegung und ein Geschäftsmodell. Er drehte das Motto "Klasse statt Masse" einfach um. Er wollte Gemeinschaft stiften, keine Hochkultur machen. Mit der Energie eines schwäbischen Brettlesbohrers schaffte er es mit über 1000 Sängerinnen und Sängern in die Abschlussfeier einer Fußball-Weltmeisterschaft. Sogar der damalige US-Präsident Jimmy Carter empfing ihn. Weit gekommen, der Mann!

Schwäbischer Brettlesbohrer

Gotthilf Fischer steht für mich in einer Reihe mit Persönlichkeiten wie Aenne Burda, Max Grundig oder Josef Neckermann. Sie hatten eine geniale Idee genau zur richtigen Zeit. Mit ihrer energischen Persönlichkeit machten sie ihre Produkte zu Weltmarken. Und die Marken sie ihrerseits berühmt.

Persönlich sympathisch war mir Gotthilf Fischer nie, aber ich empfinde Hochachtung für ihn, weil er in vielen Menschen die Freude am Singen geweckt hat, und weil er bisweilen coole Dinge tat, wie man heute sagen würde. Giuseppe Verdis Gefangenenchor aus seiner Oper Nabucco hat seit der Premiere 1842 viele Aufführungen erlebt. Aber vermutlich haben nie mehr "Gefangene" gemeinsam gesungen als unter dem Dirigat von Gotthilf Fischer.