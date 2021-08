In deutschen Städten kämpfen Lebensmittel-Lieferdienste um Kunden. Sie bringen frische, regionale Spezialitäten in maximal zehn Minuten mit dem Fahrrad oder E-Mofa zur Haustür.

Der Service ist umstritten: Werden junge Menschen, die meist mit E-Bikes durch die Straßen jagen, um innerhalb von zehn Minuten fehlende Eier für den Kuchen oder Chips und Getränke für den Spontan-Besuch zu bringen, für eine faule Wohlstandsgesellschaft ausgebeutet? Oder ist es doch der nächste Megatrend im E-Commerce, der letzte unbesetzte Fleck im Handel?

Quick-Commerce mit Lebensmitteln

Seit dem Start der beiden deutschen Lebensmittel-Lieferdienste "Gorillas" und "Flink" wird der sogenannte Quick-Commerce von Investoren hochgejubelt. Gewinne machen die gehypten Liefer-Start-Ups bislang nicht.

"Wer mag es, Lebensmittel einkaufen zu gehen? Vielleicht 5 oder 10 Prozent der Bevölkerung. 90 Prozent mögen es nicht."

Mittlerweile ist Rewe bei Flink eingestiegen. Und der türkische Lieferdienst "Getir" (auf deutsch die Aufforderung "Bring!") wirbt ebenfalls in knallgelb-lila Outfits und E-Mofas um Kundschaft. Dazu kommen noch kleinere, regionale Lebensmittel-Dienste wie etwa "Grovy" im Raum Frankfurt/Mainz, die bereits weitere Standorte planen.

"Gorillas existiert, um dir sofortigen Zugang zu deinen Bedürfnissen zu ermöglichen."

Bestellung per App, Lieferung mit Kurier

Das Prinzip ist überall gleich: Über eine App melden sich Kunden an und bestellen aus einem Sortiment von 1.000 bis 2.000 Produkten Obst, Gemüse, Fleisch, Eiscreme, Joghurt, Bier, Wein oder auch Zahnpaste, Shampoo, Klopapier, Batterien oder Putzzeug. Dabei legen fast alle Anbieter Wert auf Bio- und vegetarische Produkte, umweltfreundliche Verpackungen und regionale Spezialitäten. In Stuttgart gibt es beispielsweise: Maultaschen und Spätzle.

Der Kunde füllt seinen Warenkorb, zahlt 1,80 Euro extra für die Lieferung (per Paypal oder Kreditkarte), kann auch noch ein Trinkgeld für die Kuriere anklicken - und wartet auf die Empfangsbestätigung. Dann wird es persönlich: Auf der App erscheint der Vorname des Fahrradkuriers. Auf einer Straßenkarte kann man live verfolgen, wie sich ein Fahrrad-Symbol bewegt und sich auf den Weg zur eigenen Haustür macht.

Der Supermarkt-Riese Rewe ist bei der Liefer-App Flink eingestiegen, behält aber seinen Lieferservice. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Dernbach

Probleme mit Lieferzeiten und Datensicherheit

In den ersten Monaten belieferte Gorillas seine Kunden in Berlin auch sonntags. Diesen Service musste der Lieferdienst einstellen, da der Senat keine Corona-Ausnahmeregeln für Arbeitnehmer im Lebensmittel-Service sah. Die Lieferzeiten sind bei fast allen Schnell-Lieferdiensten von Montag bis Samstag von 8 bis 23 Uhr.

Anfangs hatten Lieferdienste auch Probleme mit der Datensicherheit. Bei Gorillas waren mehr als 200.000 Bestelldaten von Kunden frei abrufbar. Bei Flink waren 4.000 Bestellungen sichtbar. Diese Sicherheitslücken sind inzwischen behoben, heißt es.

Lieferzeit zehn Minuten: gefährlicher Transportweg

Kritisch beobachtet werden die Arbeitsbedingungen bei Lieferdiensten von den Gewerkschaften. Besonders bei Schnell-Lieferdiensten, die Kunden ihre Waren innerhalb von maximal zehn Minuten versprechen, scheint der Druck auf die Kuriere groß. Die Vermutung, dass sie sich selbst in Gefahr bringen und auch mal Verkehrsregeln missachten, um pünktlich beim Kunden zu sein, liegt nahe. Dagegen betonen die Anbieter, dass Sicherheit vor Schnelligkeit gehen würde.

Arbeitsbedingungen in der Kritik

Nach Angaben des Branchenprimus Gorillas sind alle Auslieferer fest angestellt, die schwarzen E-Bikes, Taschen und Jacken werden gestellt. Jeder Mitarbeiter braucht allerdings ein eigenes Handy mit Vertrag. Dafür erhalten alle vollzeitbeschäftigten Kuriere ein Telefonguthaben von 15 Euro.

Milliardenmarkt: Kampf um die Vormacht in deutschen Metropolen

Hatte die Lieferung von Lebensmitteln jahrelang ein Schattendasein geführt, ist sie im vergangenen Jahr durch die Coronakrise geradezu explodiert. Investoren erhoffen sich satte Gewinne. Das Rennen um die Vorherrschaft unter den super-schnellen Lieferdiensten frisst bislang allerdings alle Einnahmen. Die Frage, ob sich dieses Geschäft irgendwann gewinnbringend betreiben lassen wird, spaltet selbst Wagnis-Kapitalgeber, die mit ihren Millionen Firmen wie Gorillas und Getir unterstützen.

Rechnet sich die Lieferung eines kleinen "Notkaufs"?

Die Frage ist, welche Arten von Lieferungen sich rechnen? Denn derzeit ist der "Notkauf" der häufigste Grund für Einkäufe bei Schnell-Lieferdiensten. Es fehlt plötzlich ein Lebensmittel, das man vergessen oder gar nicht eingeplant hatte. In der Regel werden noch einige Sachen mitbestellt. Der Einkauf ist aber zunächst relativ klein.

Das soll sich ändern, wenn Kunden sich an das Modell gewöhnt haben und der Dienst sie mit Hilfe ihrer Bestellungen gezielter ansprechen kann. Ähnlich wie bei Amazon - "andere Kunden kauften auch dieses Produkt" - können Kunden mehr über Produkte, ihre Zubereitung, ihre Lagerung erfahren.

Werbung des Lebensmittel-Lieferdienstes Gorillas in Stuttgart. Imago IMAGO / Arnulf Hettrich

Gorillas auch in Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart Das Berliner Startup "Gorillas" fing im Juni 2020 an. Das Versprechen: Lebensmittel zu Ladenpreisen innerhalb von zehn Minuten an die Haustüre liefern. Gründer Kağan Sümer machte das Unternehmen innerhalb eines Jahres zum "Einhorn" - er sammelte 240 Millionen Euro von Investoren ein und erreichte damit eine Unicorn-Bewertung von einer Milliarde Euro. Gorillas will wachsen: Bis Ende 2021 sind 500 Warenlager in Deutschland und europäischen Metropolen geplant. Langfristig will Gorillas eine echte Alternative zum Supermarkteinkauf sein. "Wir erwarten, dass wir circa 50 Prozent der Lebensmittel-Ausgaben unserer Kunden einnehmen werden“, heißt es in einer internen Präsentation, aus der das Wirtschaftsmagazin "Capital" im Juli 2021 zitierte. Dafür will das Unternehmen unter anderem sein Sortiment erweitern und näher an die Kunden heran. Der Lieferradius soll künftig kleiner werden, das Lager größer. In Städten ab 250.000 Einwohnern sind mindestens fünf Liefergebiete geplant. Gorillas liefert allerdings inzwischen auch in kleineren Städten aus, etwa in Heidelberg oder Fürth.

Am Ende bleibt ein großer Lieferant übrig

Für den Handelsexperten Alexander Pöhl von der Unternehmensberatung Wyman stehen die Lebensmittel-Schnell-Lieferdienste näher am Lieferando-Geschäftsmodell als am stationären Lebensmittel-Modell mit Lieferservice. Das Muster bei der Entwicklung in den nächsten Jahren könnte ähnlich sein. Der Verdrängungskampf werde einen großen Anbieter übrig lassen. Dazu könne es noch kleinere Spezialisten geben.

Deutschland sei bei Online-Angeboten nie besonders weit vorne mit dabei gewesen, meint der Handelsexperte. Die Deutschen schauen erstmal zu, was so läuft. Vorreiter sind die USA und Großbritannien. Dazu gibt es Quick Commerce auch schon länger in der Türkei, in Russland und im asiatischen Raum.

"Drei Prozent der Deutschen kaufen vorwiegend online Lebensmittel. In England sind es bereits 17 Prozent. Es war bei uns ein Markt, dem die passenden Angebote gefehlt haben. (..) Wir werden viel Wandel sehen."

Doch der Liefertrend hat, auch durch die Coronakrise, in Deutschland einen starken Anschub bekommen. Nach einer Oliver Wyman-Studie haben Lebensmittellieferdienste im Jahr 2020 in Deutschland rund vier Milliarden Euro umgesetzt - doppelt so viel wie zwei Jahre zuvor. In wenigen Jahren rechnen die Studienautoren mit einem Umsatz von neun Milliarden Euro.

Flink liefert in Mainz, Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart Der Lieferdienst Flink wurde ein halbes Jahr nach seinem Konkurrenten Gorillas ebenfalls in Berlin gegründet. Die drei Chefs sind erfahrene Online-Unternehmer: Christoph Cordes kam vom Möbelhänder Home24, Julians Dams von Foodora, Oliver Merkel war Unternehmensberater mit Schwerpunkt Lebensmittel und besitzt sogar einen Mini-Anteil an Gorillas. Anfang Juni 2021 wurde bekannt, dass Rewe Anteilseigner von Flink wird. Damit hat Flink einen enorm wichtigen Partner im Kampf um die Vorherrschaft auf dem deutschen Markt gewonnen. Das Herzstück von Flink ist die App Pickery, ein ehemaliger Lebensmittel-Lieferdienst aus Hamburg - gegründet von Saad Saeed und Nikolas Bullwinkel. Die App funktionierte anfangs ähnlich wie Postmates aus den USA: Kurierfahrer sammelten Bestellungen bei Rewe oder Aldi zusammen. Diese Strategie wurde geändert und später übernahm Flink die App. Flink funktioniert ähnlich wie Gorillas, expandiert aber schneller. Die Preise der beiden Anbieter sind meist gleich. Mal kostet die Packung Spaghetti bei Gorillas mehr, mal ist die Banane bei Flink günstiger. Flink präsentiert sich in Pink mit klobigen Taschen. Gorillas in Schwarz mit Rucksäcken.

Zweikampf der Lieferdienste in Deutschland

Unter den Supermarkt-Lieferdiensten sind Flink und Gorillas die Bestfinanzierten. Lokal versuchen es in Deutschland auch noch andere Gründer. Am wahrscheinlichsten ist aber ein Zweikampf: Entweder gewinnt Gorillas mit seinem erheblichen zeitlichen Vorsprung den Wettkampf oder Flink mit seinem geballten Unternehmerwissen. Allerdings: Gorillas-Chef Kağan Sümer arbeitete ebenso wie Flink-Mastermind Oliver Merkel bei der Unternehmensberatung Bain & Company. Später war Sümer bei Rocket Internet. Er kennt die Spielregeln der Branche.

Weiterer Gorillas-Konkurrent aus Berlin im Ausland aktiv

Auf dem deutschen Markt tummelt sich bald auch wieder die Delivery Hero-Tochter Foodpanda, die früher zu Rocket Internet gehörte, gegründet vom deutschen Online-Unternehmer Ralf Wenzel. Wenzel hat Erfahrung und fand im Frühjahr 2021 schnell Geldgeber, die ihn bei der Gründung des Lebensmittel-Lieferdienstes Jokr unterstützten. Das Unternehmen ist derzeit in einigen Metropolen wie Mexiko City, Sao Paulo und Wien aktiv. Jokr wirbt mit einer Lieferzeit von 15 Minuten.

Foodpanda trifft in Deutschland auf viel Konkurrenz: Beim Quick Commerce auf Gorillas und Flink, bei Restaurant-Bestellungen auf Lieferando, Wolt und Uber Eats. Imago IMAGO / ZUMA Wire

Auch Delivery Hero mit Foodpanda liefert wieder in Deutschland

Ab Herbst sollen pink-gekleidete Fahrradkuriere von Foodpanda Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs in Berlin, Frankfurt, München und Hamburg in wenigen Minuten ausliefern. Weitere Städte sollen folgen. Damit ist der Foodpanda-Mutterkonzern Delivery Hero wieder in Deutschland aktiv. Bislang wer er der einzige Konzern im Deutschen Aktienindex (Dax) ohne Deutschland-Geschäft.

Die Nummer Eins von Delivery Hero in Österreich, Artur Schreiber, leitet als neuer Deutschland-Chef die Rückkehr von Delivery Hero mit Foodpanda. Foodpanda Deutschland wird drei Standbeine haben: das klassische Geschäft als Bestellplattform von Restaurantessen, die Schnelllieferung von Supermarktartikeln aus eigenen Lagerhäusern und die Belieferung aus lokalen Geschäften, etwa Apotheken oder Metzger.