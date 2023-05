Meinung: God save the - Fischbrötchen!

Bei allem Verständnis für royale Mega-Events - es gibt Wichtigeres! Meint Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne.

Sie wollen von mir doch jetzt hoffentlich nix zur Krönung hören, oder? Weil – mal ehrlich: da ist doch inzwischen alles gesagt. Und so, wie Karl Valentin das wollte: auch von allen! Außerdem: Charles übernimmt jetzt noch etwas offizieller genau den Job, den er vorher auch schon hatte, und das nach 74-jähriger Vorbereitungszeit. Also - was soll da schiefgehen?

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch als Audio hören:

74-jährige Vorbereitungszeit

Hinzu kommt: was hat das alles mit uns zu tun? Mal ganz vorsichtig formuliert: NIX??? Wer auf royales Gedöns steht, kann sich das ja anschauen, meinetwegen - mir persönlich wär's um den Samstag zu schade, aber bitte. Die Kosten für das Zeremoniell bleiben auch anderswo hängen, und wenn ich guten Gewissens eines sagen kann, dann: NOT MY KING.

Übrigens ohne jede Boshaftigkeit – Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor ist tatsächlich so überhaupt gar nicht mein König. Schon wegen der unterschiedlichen Pässe nicht. Hat ein König eigentlich auch einen Pass? Egal…

E-Zigarettenmesse? Nee.

Und außerdem: an diesem Wochenende gibt es so viel Wichtigeres als eine Krönung: OK, jetzt vielleicht nicht unbedingt der CSU-Parteitag – wegen "not my Bundesland". Vielleicht auch nicht unbedingt die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Die E-Zigarettenmesse "Hall of Vape" in Stuttgart – ähm, nee, die irgendwie auch nicht. Die ADAC-Hauptversammlung… naja… Aber - Sport vielleicht! Mal sehen: Bundesliga… Radsport… Rudern, Fechten… Puh! OK, also kein Sport. Aber da muss doch irgendwas Spannendes sein an diesem Samstag!

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Und… Gefunden!!! Schleswig-Holstein und Niedersachsen feiern am Samstag ein ganz besonderes Kulturgut. Dieser Samstag ist nämlich der 13. Welt-Fischbrötchen-Tag. Was ist dagegen schon Fish and Chips?! Sorry, Charles und Camilla, ich werde am Samstag leider keine Zeit haben, die Krönungszeremonie zu verfolgen. Aber ich drücke natürlich die Daumen fürs Wetter und wünsche viel Spaß! Gibt’s ja nun nicht alle Tage, so eine Krönung.