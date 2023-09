Erneute Kandidatur: Gniffke will SWR-Intendant bleiben

Ein Jahr vor Ende seiner fünfjährigen Amtszeit hat SWR-Intendant Kai Gniffke bekannt gegeben, dass er erneut für den Posten des Intendanten kandidieren wird.

Kai Gniffke will erneut für das Amt des SWR-Intendanten kandidieren. Das teilte er in einer Sitzung des SWR-Rundfunkrats am Freitag in Baden-Baden mit. Gniffkes erste, fünfjährige Amtszeit als SWR-Intendant endet am 31. August 2024. Laut Staatsvertrag muss sechs Monate vorher neu gewählt werden. Gniffke, der bis Ende 2024 auch ARD-Vorsitzender ist, will erneut antreten. Bewerben können sich aber auch andere Interessentinnen und Interessenten - bis zum 30. Oktober. Die eigentliche Wahl soll am 8. Dezember 2023 stattfinden.

Kai Gniffke - derzeit auch ARD-Vorsitzender - will erneut für das Amt des SWR-Intendanten kandidieren. SWR © SWR/Sven Cichowicz

Arbeitsgruppe bereitet Intendantenwahl vor

Eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats wird die Bewerbungen sichten, über mögliche Vorstellungsgespräche entscheiden und bis Mitte November einen Personalvorschlag machen. Der Vorsitzende des Rundfunkrats Engelbert Günster sagte, eine öffentliche Ausschreibung sei nicht rechtlich vorgeschrieben. Rundfunkrat und Verwaltungsrat würden damit aber ein transparentes Verfahren sicherstellen wollen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats Hans-Albert Stechl betonte, die Stelle des Intendanten oder der Intendantin sei im SWR seit 1998 immer öffentlich ausgeschrieben worden.