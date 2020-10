Bayer will Schuldspruch aufheben lassen

In den USA hat der Berufungsprozess gegen das erste Glyphosat-Urteil gegen Bayer begonnen. 2018 sprach ein US-Gericht einem Kläger Schadenersatz in Millionenhöhe zu - und löste eine schwere Krise bei dem Chemie-Konzern aus. Gegen dieses und andere Urteile will Bayer vorgehen.