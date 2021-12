Glühwein – Eine Fehlleistung

Glühwein führt oft zu einem Brummschädel. Das liegt an all dem, was einen Glühwein ausmacht. Stefan Giese überrascht das nicht.

Die kalte Jahreszeit beschert uns zuverlässig Jahr für Jahr allerlei Fragwürdigkeiten. Heizpilze gehören dazu, ebenso Moonboots und wahlweise ausgetrocknete oder verbrannte Maronen an einem Stand in der Fußgängerzone. Die bizarrste all dieser Winter-Erscheinungen ist für mich mit großem Abstand: Glühwein. Warmer Wein, gepanscht mit Zucker, Nelken und Wer-weiß-noch-was. Eine erstaunlich konsequente Geschmacksverirrung.

Heute Glühwein, morgen Kater dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Die SWR-Wissensredaktion ist jetzt – zu Beginn der adventlichen Glühweinsaison – der Frage nachgegangen, warum Glühwein bei vielen Menschen zu einem Brummschädel führt. Wer – wie ich – bisher davon ausging, dass der Glühwein-Kater die wohlverdiente Strafe für eine kulinarische Fehlleistung ist, wird eines Besseren belehrt. Schuld ist auch nicht eine womöglich mangelnde Qualität des Grundweins – eine beliebte Ausrede bekennender Glühwein-Konsumenten.

Das Problem liegt vielmehr darin, was Glühwein zum Glühwein macht (an dieser Stelle nicken alle Mitglieder der Glühwein-Verächter-Fraktion voller Überzeugung): Die Wärme, der Zucker und das übrige Zeug, das nicht in Wein gehört, sorgen dafür, dass Glühweintrinkerinnen und -trinker den Alkohol kaum schmecken und darum diese flüssige Zumutung oft in rauen Mengen in sich hineinkippen. Die Folge ist dann eben: ein Kater.

Jetzt, da diese weltbewegende Frage geklärt ist, können wir uns gerne dem Phänomen der Heizpilze zuwenden oder dem der Moonboots oder auch der wahlweise ausgetrockneten oder verbrannten Maronen in Fußgängerzonen.