Gleichstellungsbericht der Bundesregierung Das Problem ist unbezahlte Arbeit

Frauen und Mütter, so die Zeitung, kämpften in Deutschland im Vergleich zu Männern "weiter mit erheblichen Nachteilen" - sei es bei beruflichem Fortkommen oder Alterssicherung, Zeitmanagement in der Partnerschaft oder Familienarbeit. Das zeige die Stellungnahme der Bundesregierung zum zweiten Gleichstellungsbericht.



Das Problem heißt unbezahlte Arbeit. Davon leisten Frauen erheblich mehr als Männer. Sie kümmern sich um Kinder, pflegen Angehörige und erledigen wesentlich mehr im Haushalt als Männer. Dafür bekommen sie aber letztlich weniger Rente oder kommen in ihrer eigenen beruflichen Karriere nicht so schnell voran. Das ist das Ergebnis des aktuellen Gleichstellungsberichts.