Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion wie seine Stiftung mitteilte. Der in Koblenz geborene Zentrumspolitiker regierte in Frankreich von 1974 bis 1981. Er galt als überzeugter Europäer, 2002 führte er den EU-Reformkonvent an, der auch einen Verfassungsentwurf vorlegte. Dieser scheiterte jedoch - auch am Nein der Franzosen.