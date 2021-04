per Mail teilen

Berufsorientierung für Mädchen und Jungs soll der bundesweite Aktionstag bieten, Zukunft in technischen Berufen anpreisen. Weniger Klischee fordert SWR-Wirtschaftsredakteurin Tamara Land:

Oh nein, es ist schon wieder Girls' Day! Schon wieder dieser Aktionstag, der Mädchen klarmachen soll, dass sie sich bitte mehr für Mathe und weniger für Pflege interessieren sollen.

Letztes Jahr ist der Girls' Day coronabedingt ausgefallen und von mir aus hätte es ruhig dabei bleiben können. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin sehr dafür, Mädchen in Mathe und Informatik zu fördern. Was mich aber stört, ist die Botschaft, die mitschwingt: dass technische Berufe wichtiger und vor allem wertvoller sind als soziale. Als hätte nicht gerade die Corona-Krise deutlich gezeigt, wie groß der Fachkräftemangel in sozialen Berufen ist.

Soziale Berufe aufwerten - Fachkräftemangel thematisieren

Mal ehrlich: Was ist Ihnen wichtiger - dass Ihre Mutter auf der Intensivstation gut versorgt wird? Oder dass Ihr Handy Ihnen sagen kann, wie das Wetter wird? Ok, das war unfair. Aber das ist es ja gerade: Es ist unfair, die Arbeit überwiegend weiblicher Fachkräfte geringer zu schätzen als die männlicher. Doch genau das tut der Girls' Day und auch wir als Gesellschaft.

Gerade erst hat ausgerechnet die Caritas einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege verhindert. Ich wünsche mir, dass die Frauen, die jeden Tag meine Kinder betreuen, so fair bezahlt werden wie die Männer, die künstliche Intelligenz entwickeln. Dazu brauchen wir keinen Girls' Day, dazu brauchen wir eine Neubewertung von Arbeit.

Faire Bewertung für Frauen- und Männerberufe

Und dann kann man auch über einen neuen Aktionstag nachdenken. Wie wär es mit einem Fachkräfte-Day? Ein Tag, der auf die Mangelberufe hinweist - egal ob im sozialen oder technischen Bereich. Denn wenn alle Fachkräfte angemessen bezahlt werden, dann wird es hoffentlich irgendwann egal sein, ob ein Boy oder Girl die Arbeit macht.