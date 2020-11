per Mail teilen

Bundesfamilienministerin Giffey will auf ihren Doktortitel verzichten. Das hat sie in einem Schreiben der Freien Universität Berlin mitgeteilt. Die Uni hatte angekündigt wegen Plagiatsvorwürfen die Arbeit zu prüfen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verzichtet auf das Führen ihres Doktortitels. Sie sei nicht gewillt, ihre Dissertation "weiter zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen", erklärte Giffey. Sie gehe diesen Schritt, um "weiteren Schaden von meiner Familie, meiner politischen Arbeit und meiner Partei abzuwenden", teilte sie in einem Brief an die Freie Universität Berlin mit. Ihre Arbeit als Bundesministerin wolle sie fortsetzen und wie angekündigt Ende November beim Berliner SPD-Parteitag für den Landesvorsitz kandidieren.

Freie Uni Berlin hat neue Prüfung angekündigt

Die Freie Universität Berlin (FU) hatte angekündigt das Verfahren wegen Plagiatsvorwürfen neu aufzurollen. Die Entscheidung, der SPD-Politikerin wegen Mängeln in ihrer Dissertation eine Rüge zu erteilen, sollte aufgehoben werden, weil es nur für minderschwere Fälle zulässig sei.

Die FU hatte Giffey im Oktober 2019 eine Rüge erteilt. Ihren Doktortitel durfte sie jedoch behalten. In der Arbeit gebe es Mängel, das Gesamtbild rechtfertige aber nicht die Entziehung des Doktorgrades, hatte die FU argumentiert. Die Rüge gab es dafür, dass Giffey die Standards wissenschaftlichen Arbeitens nicht durchgängig beachtet habe.

Giffey steht vor neuen Ämtern

Giffey soll Ende November zusammen mit dem Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh zur neuen Doppelspitze des Hauptstadt-Landesverbands gewählt werden. Es wird erwartet, dass sie im Dezember auch als Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 gewählt wird.