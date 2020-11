per Mail teilen

In Deutschland sind wieder mehr Gewalttaten von Partnern oder Ex-Partnern bei der Polizei gemeldet worden. Das geht aus einer Auswertung des Bundeskriminalamts hervor. Möglicherweise könnte die Corona-Pandemie die Zahlen auch noch weiter steigen lassen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) stellte in Berlin eine Auswertung des Bundeskriminalamts (BKA) für 2019 vor. Demnach gab es fast 141.792 Fälle von Gewalttaten durch Partner und Ex-Partner. Das sind rund 0,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Rückschlüsse auf einen Anstieg der Gewalttaten könne man allerdings nur bedingt ziehen, erklärte die Ministerin.

Denn: 75 bis 80 Prozent der Betroffenen holten sich keine Hilfe, so Giffey. Die Dunkelziffer sei also sehr hoch. Der Anstieg der Fälle in der Statistik könnte auch einfach bedeuten, dass mehr Betroffene zur Polizei gingen, erklärte die Ministerin

Viele Opfer leben mit Täter in einem Haushalt

Vier von fünf Betroffenen waren laut der Kriminalstatistik Frauen (81 Prozent), einer von fünf männlich (19 Prozent). Gut die Hälfte der Opfer lebte den Angaben zufolge zum Tatzeitpunkt mit dem Täter in einem Haushalt.

Es geht um Delikte wie Mord und Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Bedrohung und Stalking oder Freiheitsberaubung. Gewalt mitten in der Gesellschaft gehe alle an, sagte BKA-Chef Holger Münch und fügte hinzu: Schweigen schütze nur die Täter.

Hilfetelefon für Betroffene

Betroffene sollten sich Hilfe holen, betonte Giffey. Damit dies häufiger geschehe, gebe es etwa ein bundesweites Hilfetelefon, die Initiative "Stärker als Gewalt", einen Runden Tisch für den Kampf gegen Gewalt an Frauen sowie ein Förderprogramm für Investitionen in Frauenhäuser und Beratungsstellen.

Hilfsangebote am Telefon oder im Internet Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Telefonnummer 08000 116 016, per E-Mail oder Online-Chat können sich Betroffene anonym und vertraulich beraten lassen. Gespräche können in 17 Sprachen übersetzt werden. Das Angebot ist rund um die Uhr verfügbar und gilt auch für Angehörige, Freunde sowie Fachkräfte. Und auch für Männer gibts es spezielle Beratungsangebote. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Männer" ist unter der Telefonnummer 0800 123 9900 erreichbar.

Justizministerin Lambrecht kündigt Gesetzentwurf an

Europaweit brauche es eine einheitliche Nummer für Hilfetelefone, forderte die Familienministerin. Wie Giffey und BKA-Chef Holger Münch rief auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) dazu auf, aufmerksam zu sein und Betroffene zu unterstützen.

"Der Gewalt zu entkommen, sich und oft auch die eigenen Kinder zu schützen, kann sehr schwer sein." Christine Lambrecht

Die Justiz müsse Gewalt in Partnerschaften mit großer Entschiedenheit verfolgen. Dazu kündigte die Justizministerin an, noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Kontaktverbote auch nach Angriffen auf die sexuelle Selbstbestimmung des Opfers vorsehe. Bislang sind solche Verbote erst nach Verletzungen der Gesundheit und der Freiheit möglich.

Corona-Pandemie könnte Auswirkungen haben

Es sei "sehr wahrscheinlich", dass die Corona-Pandemie die Lage noch einmal verschärft habe, sagte Giffey. Zahlen für das laufende Jahr sind aber noch nicht Teil der Statistik. Die Ministerin sagte jedoch, dass nach Berichten von Frauenhäusern, Beratungsstellen und Hilfetelefonen davon auszugehen sei, dass häusliche Gewalt eher weiter zunehme.