per Mail teilen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist an die Spitze der Berliner SPD gewählt worden. Zusammen mit Fraktionschef Raed Saleh soll sie ein Führungsduo bilden. Giffey kündigte an, die Spitzenkandidatur der Landespartei für die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr übernehmen zu wollen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Berliner SPD, dass diese von einer Doppelspitze geführt wird, und Giffey übernimmt als erste Frau die Führung der Landespartei.