In Karlsruhe sind drei Männer in einer Straßenbahn mit einer Maschinenpistole oder einer Waffenattrappe gesehen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall am Samstagnachmittag beobachtet haben. Nach einem Zeugenhinweis hatten die Ermittler Videoaufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei sind darauf drei Männer zu sehen, die am Europaplatz in eine Straßenbahn der Linie 1 stiegen und offen mit einer echten oder vermeintlichen schwarzen Maschinenpistole und einem Magazin hantierten. Am Kronenplatz seien die Männer wieder ausgestiegen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft können selbst Spezialisten des Landeskriminalamts nicht ausschließen, dass es sich um eine echte Waffe handelte. Die Verdächtigen werden gesucht. mehr...