Meinung: "Ghrb" – Guten Abend!

Wenn's mit der Orientierung – auch der moralischen! – hapert, ist "back to the roots" manchmal nicht die schlechteste Idee, meint Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne.

Europas Geschichte beginnt eigentlich gar nicht in Europa, sondern im Nahen Osten, an einem libanesischen Strand in der Nähe des heutigen Sidon. Da spielte nämlich laut Sage Europa oder auch "Europé", Tochter des Königs Agenor, am Strand. Was genau Göttervater Zeus an ihr auf- und ge-fiel, ist nicht überliefert – aber eine hübsche junge Königstochter in Strandoutfit… naja, da ergibt sich zumindest ein Anfangsverdacht …

Wobei – ob sie wirklich hübsch war, das weiß natürlich auch niemand. Europas Name geht vermutlich zurück auf die griechischen Vokabeln für "breit, weit" und für "Sicht" oder auch "Gesicht". Ihr Name deutet also entweder auf Weitsicht hin – oder, weniger schmeichelhaft, auf ein Pfannkuchen-Gesicht.

Jedenfalls ließ sie sich auf Schäkereien mit einem Stier ein: Zeus, in Stiergestalt, damit Göttergattin Hera nicht sofort Verdacht schöpft… Die beiden brannten nach Kreta durch, schwimmend, und drei Söhne später war dann klar, wie es um Europas Weitsicht tatsächlich stand. Also doch eher Pfannkuchengesicht… Trotzdem wurde sie später, als Zeus schon längst über alle Berge war, zur Königin Kretas. Europa, die Erste.

Sprachwissenschaftler verfolgen übrigens noch eine andere Theorie zu Europas Namen. Nämlich, dass dahinter die altorientalische Wortwurzel "Ghrb" – sorry, ungefähr so klingt das wohl wirklich! – also: "ghrb" steckt, was sich in mehreren orientalischen Sprachen zum Wort für "Abend" oder "Westen" weiterentwickelte – also da, wo die Sonne untergeht. Nicht ganz so romantisch wie die Geschichte mit dem Stier, aber dafür deutlich plausibler.

Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil in der ganzen Entstehungsgeschichte Europas – egal, ob mythologisch oder sprachgeschichtlich – nirgends von einer Vizeparlamentspräsidentin aus Thessaloniki, von Rollkoffern und Aktentaschen voller Bargeld oder von einem Golfstaat die Rede ist. Wirklich: NIRGENDS. Europa an sich ist ja schon kompliziert genug. Wenn die auch noch dazu kommen – dann: "Ghrb". Altorientalisch und neu-europäisch für: Gute Nacht!